Ligue 1: La passe de trois pour Paris, Monaco freiné par Lens

Ousmane Dembélé, fauché en pleine surface de réparation par le défenseur lillois Alexsandro, a provoqué un penalty transformé par Vitinha (33e). Puis ce fut au tour de Barcola d'y aller de son festival en doublant la mise après une percée côté gauche et un relais avec Marco Asensio (36e), avant un coup de tête imparable de Randal Kolo Muani sur un service parfait de Désiré Doué dans les arrêts de jeu (90e+2).

Seul petit bémol pour les troupes de Luis Enrique: une fin de partie plus brouillonne et un but encaissé (Edon Zhegrova 78e).

Barcola en est lui à quatre réalisations et s'est mué à 21 ans en véritable fer de lance de l'attaque parisienne depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. De quoi peut-être donner des idées au sélectionneur Didier Deschamps dans l'optique des deux prochains rendez-vous de l'équipe de France en Ligue des nations contre l'Italie (le 6 septembre au Parc des Princes) et la Belgique (le 9 septembre à Lyon).

Avec ce troisième succès, le PSG est déjà seul en tête du classement avec deux points d'avance sur un quatuor composé de l'OM, Nantes, Lens et Monaco.