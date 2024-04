Ligue 1: Metz renverse Lens (2-1) et respire un peu

En dépit d'une première attaque messine, où le tir à angle fermé de Danley Jean Jacques a buté sur le gardien lensois Brice Samba, les Sang et Or ont rapidement pris le jeu à leur compte et ont été logiquement récompensés.

Masqués et tout de blanc vêtus, ils avaient déployé une banderole éloquente: "A vivre au milieu des fantômes du FCM, on devient fantôme soi-même".

Les Grenats ont alors tout renversé avant la pause grâce à leur attaquant géorgien Georges Mikautadze.

- Fantômes -

D'abord d'un superbe enchaînement contrôle orienté et frappe du gauche en pleine lucarne (1-1, 34e), puis d'une pichenette à bout portant, qui a mystifié Samba (2-1, 45e+3).

Les huitième et neuvième buts de la saison de l'attaquant de 23 ans ont remis complètement en selle les Lorrains, qui ont continué de se ruer à l'attaque à la reprise, dans son sillage.

Intenable, le joueur prêté par l'Ajax d'Amsterdam a obligé Samba à boxer un tir de trente mètres du droit (48e).

Comme anesthésiés par la fougue adverse, et malgré les changements effectués à l'heure de jeu par l'entraîneur Franck Haise, avec notamment l'entrée d'Elye Wahi à la place de Saïd, les Lensois ne se sont montrés dangereux que par éclipses, certes volontaires mais trop brouillons. A l'image d'une contre-attaque de Morgan Guilavogui qui a manqué le cadre en fin de match (88e).

Une sortie hasardeuse hors de sa surface d'Oukidja, qui a manqué de peu d'être lobé, a fait néanmoins passer quelques sueurs froides dans les travées messines (62e).

Les Lensois restent sur quatre matches sans succès (1 nul et trois défaites) et leur sixième place (43 pts) est plus que jamais lorgnée par Reims (7e, 40pts), Marseille (8e, 39 pts) et Rennes (9e, 39 pts).

"On a fait n'importe quoi", déplorait à la fin du match sur Prime le Lensois Angelo Fulgini, très déçu.

"Ca fait du bien", soufflait au contraire le double buteur Mikautadze, qui a, le temps d'une soirée, éloigné un peu le spectre de la relégation, bien aiguillonné par les supporters messins.