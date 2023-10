Ligue 1: Reims arrache la victoire face à Lorient (1-0)

Ce succès a mis longtemps à de dessiner, mais permet aux Rémois de renouer avec la victoire et de coller au podium du championnat (17 points). De leur côté, les Morbihannais restent douzièmes (dix points).

Contraint par les blessures de ses deux milieux défensifs Azor Matusiwa (adducteurs) et Valentin Atangana (adducteurs et cheville), l'entraîneur rémois Will Still, avait décidé de reconduire son système à trois défenseurs centraux, comme le week-end passé, à Toulouse (1-1).

Malgré le match nul en Haute-Garonne, les Champenois avaient touché les montants à trois reprises en première période. Cette fois-ci, ils ont eu plus de mal à se procurer des occasions nettes dans ce système.