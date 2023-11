Ligue 1: Rien n'arrête le Montpelliérain Akor Adams

Attaquant venu de l’inconnu, le Nigérian de Montpellier Akor Adams réussit un début de saison formidable et pointe à la deuxième place au classement des buteurs derrière l’icône tricolore du Paris SG Kylian Mbappé, qu’il défie vendredi au Parc des Princes.

Il faut dire que le Nigérian aborde sa découverte de la L1 avec une totale sérénité. "Je suis là pour marquer des buts. Et je ne me fixe aucune limite. Je veux marquer au moins un but par match", a-t-il ainsi assuré.

Auteur d’un doublé dimanche devant Toulouse (3-0), Adams affole de fait les compteurs et affiche la même efficacité qu’à Lillestrom, en Norvège, où Montpellier l’a déniché cet été pour un transfert évalué entre quatre et cinq millions d'euros.

Avec sept buts en neuf matchs de Ligue 1, il est d'ailleurs quasiment sur les mêmes bases que dans le championnat nordique (15 buts en 15 matchs), pourtant moins relevé.