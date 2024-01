Ligue 1: sorti de la zone rouge, Lyon doit mener à bien son mercato d'hiver

Pierre Sage conforté et son encadrement renforcé, Lyon doit désormais se plonger dans son mercato hivernal promis par John Textor pour consolider son effectif et son redressement sportif, dès dimanche au Havre (17h05) lors de la 18e journée de Ligue 1.

Celui-ci ne pèse toutefois pas sur la gestion du mercato du club.

"Il y a des échanges mais il y a une hiérarchie et la direction de l'OL est claire sur la vision à avoir. On me consulte par rapport aux besoins mais je ne vais pas jusqu'aux noms. Je n'ai pas la connaissance 'joueurs' d'un coach très expérimenté. J'ai plus une connaissance organisée autour du développement du jeu et je fais pleinement confiance aux personnes qui s'occupent de ça", a reconnu l'entraîneur.

- Adaptation rapide -