Ligue des champions: le choix surprenant de Carlo Ancelotti qui a permis au Real de l'emporter face à l'Atlético Madrid

Après la victoire du Real Madrid contre l’Atlético en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a été à contre-courant de ce qui est pensé désormais sur les tirs au but, à savoir que cette séance se prépare et n'est pas du tout dûe à la chance. En effet, le tacticien italien pense toujours que cette dernière a une importance prépondérante. "Je pense toujours que c’est une loterie, c’est pile ou face. Aujourd’hui, on a eu pile", a-t-il déclaré.

Endrick ou Rüdiger ? Une décision rapide

S'il pense que la chance a bel et bien son rôle dans les tirs au but, il estime que le choix des tireurs a un rôle important. Selon Carlo Ancelotti, le plus important est de désigner des joueurs capables de garder leur sang-froid. C'est ainsi qu'Antonio Rüdiger a été choisi pour tirer le cinquième penalty, au détriment du jeune Endrick, pourtant rentré seulement quelques minutes plus tôt et plus habitué à placer le ballon dans les filets que le rugueux défenseur allemand.