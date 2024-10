Ligue des Nations: l'énorme coup d'arrêt de l'Angleterre, battue par la Grèce en Ligue B

La Grèce a créé la surprise jeudi soir en dominant 1-2 l'Angleterre lors de la troisième journée de la Ligue des Nations à Wembley. Déjà vainqueurs de leurs deux premiers matchs, les Grecs prennent seuls la tête du groupe B2 avec neuf points, deux de plus que les Three Lions.

Vangelis Pavlidis a inscrit le premier but de la rencontre au retour des vestiaires (49e). L'attaquant de Benfica a une première fois cru inscrire le but du break mais celui-ci a été refusé pour hors-jeu (83e). Les Anglais ont égalisé sur une frappe lointaine de Jude Bellingham (87e) mais ont encaissé un nouveau but de Pavlidis (89e), qui a profité d'une situation confuse dans la surface adverse.

À lire aussi Ligue des Nations: les Bleus corrigent Israël et relancent le suspense dans le groupe de la Belgique

Nommé entraîneur intérimaire après le départ de Gareth Southgate, l'Irlandais Lee Carsley connaît sa première défaite à la tête des Three Lions après deux victoires en deux matchs contre la Finlande et l'Irlande. Cette dernière a d'ailleurs battu la Finlande au même moment (1-2), prenant ses premiers points dans la compétition et la troisième place du groupe. En Norvège, Erling Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection avec 34 buts en 36 rencontres, dépassant les 33 buts de Jorgen Juve de 1928 à 1937.