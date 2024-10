Ligue des Nations: les Bleus corrigent Israël et relancent le suspense dans le groupe de la Belgique

Sans Kylian Mbappé, ménagé, et Antoine Griezmann, qui vient d'annoncer sa retraite internationale, Didier Deschamps a aligné une équipe remaniée en Hongrie, où Israël joue ces matchs à domicile en raison de la situation politique au Proche-Orient. Michael Olise, en vue avec le Bayern en ce début de saison, et Christopher Nkunku, de retour en sélection après 16 mois d'absence, ont notamment débuté.

En seconde période, les joueurs de Didier Deschamps ont tenu le ballon mais ont dû attendre la 87e et une frappe de l'entrée de la surface de Mattéo Guendouzi pour se mettre à l'abri. Bradley Barcola a inscrit un quatrième but quelques secondes dans la foulée (89e). Au classement, la France (6 points) revient à un point de l'Italie, qui a fait nul 2-2 contre les Diables Rouges (4 points). Israël enregistre un troisième revers de suite et occupe la quatrième place.