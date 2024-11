Ligue des Nations: les joueurs de l'Ukraine marquent et rendent hommage à leur armée avec un maillot dédié

L'Ukraine et la Turquie, grâce à leur deuxième place, sont, avec la Grèce et l'Autriche, des potentiels adversaires pour les Diables Rouges en barrages de la Ligue des Nations. Après l'Angleterre et la Norvège, la Tchéquie et le pays de Galles ont assuré leur promotion en Ligue A.