"L'info que j'ai, c'est qu'il reste": la nouvelle mise au point très claire de Pep Guardiola sur Kevin De Bruyne

La question de l'avenir de 'KDB' est cependant revenue en conférence de presse ce mardi. Pep Guardiola a donc répondu, en disant un peu plus sur l'état de la situation actuelle. "Je ne lui ai pas parlé directement, mais le club m'a dit qu'ils n'avaient reçu aucune offre. Pour partir, il faudrait déjà une offre", a d'abord ironisé l'Espagnol. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais j'adorerais qu'il reste, bien sûr", a-t-il poursuivi.

Kevin De Bruyne n'ira nulle part, sauf énorme retournement de situation. Il y a quelques jours, Pep Guardiola avait déjà évoqué le cas de son milieu de terrain, en affirmant qu'il ne céderait pas aux sirènes de l'Arabie Saoudite ou d'un autre pays pour le moment. Le joueur de 33 ans entre dans sa dernière année de contrat et visiblement, à City, on ne compte pas mettre fin à cette collaboration.

Il a ensuite été un cran plus loin dans la réflexion. "Il a gagné le droit de décider de son futur lui-même. Ce qu'il a fait pour le club, c'est immense. C'est pour ça qu'il peut décider. Mais l'info que j'ai en ce moment, c'est qu'il va rester. Il est le plus âgé. Il était là avant que je n'arrive, je suis le deuxième plus vieux du groupe", a conclu le Catalan, visiblement convaincu de conserver son numéro 17.

Une rencontre pourrait même avoir lieu dès le retour de De Bruyne, actuellement en vacances. Le club envisage, selon divers médias anglais, de le prolonger jusqu'en 2026.