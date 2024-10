Netflix recalé, des Rolex à oublier, une soirée gâchée: l'incroyable ascenseur émotionnel de Vinicius au Ballon d'Or

Vinicius a sans doute vécu l'une des journées les plus étranges de sa jeune carrière, lundi. Le joueur du Real Madrid était le grand favori pour remporter le Ballon d'Or, mais il a finalement été devancé par Rodri. En apprenant la nouvelle hier, le Brésilien et son club ont décidé d'annuler leur venue. Retour sur une folle journée.

Le Real Madrid et Vinicius ont pris un sérieux coup sur la tête hier. Le club espagnol était persuadé que son ailier brésilien allait s'offrir son tout premier Ballon d'Or, remis hier soir à Paris. Mais dans la journée, coup de tonnerre: le club a appris que Rodri allait finalement être sacré. Une désillusion telle que toute la délégation du club espagnol a annulé sa venue dans la capitale française.

Ce mardi, la presse espagnole revient sur les dessous d'une journée complètement folle.

Vinicius était certain de gagner

Marca et le Nieuwsblad annoncent par exemple que Vinicius, convaincu de remporter le trophée, avait organisé une fête de célébration le dimanche soir, en compagnie d'amis et de membres de sa famille. Des joueurs du Real Madrid étaient aussi présents et visiblement, tout le monde a profité du moment pour célébrer le numéro 7 du Real Madrid. La fête se serait même achevée au petit matin.