Lewis Hamilton, des stars du Real Madrid et du Brésil: Vinicius reçoit d'incroyables soutiens après le Ballon d'Or

Les années précédentes, le vainqueur était mis dans la confidence quelques jours avant la remise du prix, pour réaliser l'entretien avec le magazine France Football, qui décerne la prestigieuse récompense en partenariat avec l'UEFA, et l'info finissait souvent par fuiter. "Ce n'est pas bon pour le football qu'une institution comme le Real Madrid ne soit pas présente à un gala de cette dimension", a réagi le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente à son arrivée à la cérémonie.

Des soutiens venus de partout

D'autres stars, et pas seulement issues du ballon rond, se sont aussi manifestées. Lewis Hamilton, par exemple, a publié un drapeau brésilien sur son compte Twitter juste après la remise du trophée à Rodri. Emerson Royal, qui est un coéquipier de Vinicius en sélection, a lui aussi commenté la cérémonie. "Le numéro 1", a-t-il écrit sur Instagram.

Richarlison, lui aussi international brésilien, a publié un long message de soutien sur Instagram. "Malheureusement, en fonction de critères que personne ne comprend, tu n'as pas gagné cette récompense. Rodri est un excellent joueur qui mérite de faire partie des meilleurs. Mais le fait que Vini n'ait pas gagné le Ballon d'Or. C'est honteux, le football a perdu aujourd'hui. Je me souviens que Vini me disait que son rêve était que tout le Brésil le soutienne. Et aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Tu es énorme, le meilleur du monde mon petit. Et aucun trophée ne va changer cela. Va de l'avant et ne te tais jamais ! On est ensemble !", a-t-il détaillé.

Nombreux sont ceux à estimer que Vinicius aurait du remporter ce trophée. C'est finalement, pour rappel, Rodri qui l'a remporté.