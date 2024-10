"Certains ont voulu changer la règle du jeu": les organisateurs du Ballon d'Or dénoncent les pressions du Real Madrid

L'absence remarquée des représentants du Real Madrid au Ballon d'Or fait parler depuis hier soir. Alors qu'ils s'attendaient à ce que Vinicius soit sacré, les membres du club ont appris qu'il ne le serait pas et ont décidé de faire demi-tour et de ne pas se rendre à Paris. Du côté de France Football, organisateur du trophée, on ne cache pas son étonnement.

Mais hier soir, le nom du gagnant a finalement fuité. Ou plutôt de celui qui ne l'aurait pas. Vinicius, favori pour l'obtention de ce Graal individuel, était finalement devancé. Furieux en découvrant cela, le Real Madrid a décidé de boycotter la cérémonie et de ne pas y assister. Du côté des organisateurs, on dénonce des pressions de la part du club espagnol.

France Football, organisateur historique du Ballon d'Or, avait adopté de nouvelles règles cette année. La plus importante ? Pas question de prévenir qui que ce soit du nom du lauréat. Il fallait donc assister à la cérémonie pour découvrir le nom du vainqueur. Traditionnellement, une interview et des photos étaient déjà effectuées en présence du vainqueur bien avant la cérémonie parisienne.

"Certains ont voulu changer la règle"

Interrogé par RMC, Vincent Garcia, le rédacteur en chef du journal français, est revenu sur cette journée complètement folle. Dans l'après-midi, il a appris que le Real Madrid ne serait pas représenté, après avoir vu le club se presser au portillon pour savoir si Vinicius recevrait bien la prestigieuse récompense. Malgré la connaissance de cette nouvelle règle sur la conservation du secret du nom du gagnant.

"Au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si certains ont paniqué, certains ont voulu changer la règle du jeu. J’ai eu une grosse pression du Real Madrid, comme d’autres clubs. J’ai toujours été clair, toujours été réglo. Peut-être que le Real Madrid a interprété mon silence comme un aveu", a réagi le rédacteur en chef, déçu de la tournure des événements. "J’ai été très surpris, désagréablement", a-t-il admis.

Il a répété qu'aucune fuite n'était possible et que le Real Madrid avait donc agi sur un sentiment et non sur une information. Pour lui, Vinicius a sans doute payé... la bonne saison de ses coéquipiers. "Il a sûrement pâti de la présence de Bellingham et Carvajal dans le top 5, ça lui a mathématiquement enlevé quelques voix. Il y a Toni Kroos aussi dans le top 10. Ça résume un peu aussi la saison du Real, qui a été porté par 3-4 joueurs différents l’année dernière, et les jurés ont partagé leurs voix, ce qui a pu bénéficier à Rodri", estime en effet Vincent Garcia.

Notez que le Real Madrid est tout de même reparti avec quelques prix, en étant nommée meilleure équipe de l'année, mais aussi le prix d'entraîneur de l'année, remis à Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé et Harry Kane se sont eux partagés le prix de meilleur buteur de l'année.