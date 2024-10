Une chanson dans le bus, des serviettes qui tournent au restaurant: Rodri a dignement fêté son Ballon d'Or

Rodri était forcément ravi, hier soir, après avoir remporté le Ballon d'Or. L'Espagnol de Manchester City a remporté cette récompense pour la toute première fois de sa carrière en surprenant son monde, devançant Vinicius et Bellingham, qui n'ont pas fait le déplacement jusqu'à Paris.

Forcément fier de ses accomplissements, le milieu de terrain a fait la fête, hier soir, dans les rues de la capitale française. Très discret sur les réseaux sociaux, où il ne possède aucun compte, Rodri a tout de même été repéré dans plusieurs vidéos, publiées notamment par Manchester City. On peut d'abord le voir dans un bus, chanter une chanson, Rodri's on Fire, créée par un fan des Skyblues et qui change les paroles du célèbre Freed from Desire. Sa compagne est aussi présente, de même que des amis, tous chantent à fond et le Ballon d'Or est visible dans les bras de la jeune femme.