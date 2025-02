Petit malaise aux États-Unis: un arbitre vient d'être sanctionné pour avoir demandé un autographe à Messi

L'Inter Miami a pris une option sur la qualification pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF, jeudi dernier, en s'imposant contre Kansas City. Une rencontre remportée 0-1 dans des conditions délicates, avec un thermomètre qui affichait entre -15 et -20 degrés. Lionel Messi a inascrit le seul but de la rencontre.

L'autographe de la discorde

Et pour cause: Ortiz a été surpris en train de demander un autographe à Lionel Messi. La direction a donc saisi la CONCACAF en demandant une sanction, jugeant qu'un arbitre n'avait pas à demander un autographe à un joueur, encore moins lorsqu'il vient d'officier sur l'un de ses matchs.

En réponse, la confédération a admis qu'il y avait là quelque chose à corriger et a sanctionné l'arbitre en question. "Cette demande n’est pas conforme au code de conduite de la Confédération pour les officiels de match et aux procédures existantes pour ce type de demandes. L’arbitre a reconnu son erreur, s’est excusé pour l’incident et a accepté les mesures disciplinaires appliquées par la CONCACAF", ont-il précisé dans un communiqué.