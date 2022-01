Romelu Lukaku a vécu une après-midi compliquée ce samedi sur le terrain de Manchester City. Les Blues se sont inclinés 1-0 sur un superbe but de Kevin De Bruyne et voient les Cityzens prendre 13 points d'avance au classement.

Durant le match, et particulièrement la première mi-temps, Manchester City a écrasé Chelsea sous un pressing suffoquant. Si la défense des Blues a tenu bon pendant 70 minutes, leur attaque ne s'est pas montrée très dangereuse. Une action est particulièrement pointée du doigt, à la 9e minute Lukaku arrive à se défaire du marquage de John Stones et file vers le but, Chelsea est en position de 3 contre 1. Mais le Belge fera le mauvais choix en passant le ballon à Ziyech, hors jeu. (voir image) De plus, la passe de Romelu était trop puissante et le Marocain n'avait pas pu la contrôler.

Le reste de la première mi-temps se soldera par le triste constat que Chelsea n'est pas parvenu à cadrer un seul tir.

Après le match, le coach de Chelsea, Thomas Tuchal, a eu des mots assez dur envers son attaquant, qu'il a laissé toute la rencontre sur la pelouse. "Il a eu de nombreuses pertes de balles sans aucune pression, de nombreuses pertes de balles dans des circonstances très prometteuses. Il avait une énorme chance. Nous voulons le servir, mais il fait partie de l'équipe, et la performance en attaque, en particulier dans la première mi-temps, nous pouvons faire beaucoup, beaucoup mieux", a tonné l'entraîneur allemand.

Sur les réseaux sociaux, les fans étaient également très remontés et on vivement critiqué l'attaquant des Diables. "Je suis 100% sûr que nous n'aurions pas gagné la Ligue des Champions si nous avions eu Lukaku", "Il faut le vendre cet été", "les fans de Chelsea sont très déçus par Lukaku", peut-on lire parmi des centaines d'autres messages sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il sort à peine de le tempête qu'il a lui-même créé avec son interview polémique donnée à Sky Italia, Romelu Lukaku se retrouve de nouveau sous le feu des critiques. Avant de les faire taire lors du prochain match ?