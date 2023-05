Scandale arbitral: le Barca pourrait jouer en... Asie, en cas de suspension

Suite au scandale de l'affaire Neigreira; qui a vu le FC Barcelone être poursuivi pour corruption et abus de confiance, l'UEFA a annoncé ouvrir une enquête de son côté et avoir la ferme intention d'infliger une sanction "exemplaire" en cas d'irrégularité constatée. On parle par exemple d'une suspension d'un an en Ligue des Champions.

D'après la télévision catalane TV3, le club catalan prendrait les devants et étudierait déjà la possibilité de jouer... à l'étranger, afin de compenser le manque à gagner qu'entraînerait une suspension au sein du football espagnol et européen. Ainsi, le FC Barcelone serait ouvert à l'idée d'organiser des matchs amicaux ou officiels à l'encontre de clubs des championnats asiatiques.

Toujours selon TV3, les Blaugranas étudieraient également la possibilité d'évoluer dans un autre championnat européen en tant que club invité en cas de suspension en Liga espagnole. De là à voir le FC Barcelone jouer dans le championnat britannique, italien ou... belge ? Rien n'est moins sûr.