Scène surréaliste aux États-Unis: un attaquant de 16 ans surclasse Haaland et plante 10 buts en un match

Chase Adams, un attaquant américain de 16 ans, a inscrit 10 buts dans un match qui opposait l'équipe des Etats-Unis U17 aux Îles Vierges U17. Il bat donc le record d'un certain Erling Haaland qui en avait mis 9 face au Honduras lors de la Coupe du monde U20 en 2019.

Une performance XXL

Interrogé par CBS Sports, le buteur de la réserve de Columbus Crew tente de garder la tête sur les épaules. "Nous aurions facilement pu nous arrêter, mais ça aurait été un peu irrespectueux de lever le pied ou de commencer à chambrer. Il valait mieux que nous continuions à jouer comme nous le voulions selon notre niveau et nos capacités, et c'est ce que nous avons fait."

À lire aussi Largué lors du derby de Santos, Neymar réagit et rejette la faute... sur le ballon du match

Inspiré par des joueurs comme Wayne Rooney (ancien buteur de Manchester United) ou Cucho Hernandez (ancien buteur de Columbus et meilleur joueur de la MLS en 2023, transféré au Betis Séville contre 13 millions en fin de mercato hivernal), Chase ne veut pas être "juste un buteur". "Je veux être capable de créer des occasions pour mes coéquipiers et de baser mon jeu sur Cucho, qui a marqué beaucoup de buts et donné des passes décisives. Je veux être ce type de joueur, qui, même si je ne suis pas dans un bon jour de buts comme lundi, peut faire trois ou quatre passes décisives. Je veux contribuer au jeu de multiples façons".

La saison passée, il avait réussi à empiler 10 buts en MLS Next Pro, le championnat réserve de la MLS. Est-ce que les États-Unis tiennent leur futur buteur ? Réponse dans les années à venir.