Vinicius bien sûr, mais pas seulement: voici nos favoris pour le Ballon d'Or

Un avis partagé par Kevin Mirallas. Notre consultant et ancien Diable Rouge estime qu'il n'y a aucun doute à avoir. "Il a gagné la Ligue des Champions, en étant buteur en finale. Il a toujours bien joué dans les matchs importants", souligne-t-il par ailleurs. Selon Anne Ruwet aussi, c'est le joueur du Real Madrid qui mériterait ce plébiscite.

"On l’a encore vu performer en Ligue des Champions avec un triplé face à Dortmund. Il a soigné ses stats et a grandi de façon fulgurante sous le maillot madrilène. Sous la coupe de Benzema, il a certainement eu un écolage très efficace, sans parler du maître Carlo qui a fait de lui une véritable pépite qui régale nos soirées foot", estime d'ailleurs notre présentatrice. Enfin, Renaud Terreur rejoint lui aussi ceux qui voteraient pour Vinicius. "Il a réalisé une grosse saison (35 fois décisif en 39 matchs), il a encore passé un palier la saison dernière. Il a été constant, régulier, a remporté trois trophées. Il coche le plus de case, à mon sens".

Une surprise venue de City ?

Pour Thomas Chatelle, en revanche, il y a un autre joueur qui mériterait de remporter ce Ballon d'Or. Son nom ? Rodri. Le milieu de terrain de Manchester City s'impose comme une référence mondiale à son poste et notre consultant lui donnerait donc ce prestigieux trophée.

"Il est le joueur qui a eu le plus d’impact sur les résultats de son club et de son équipe nationale", estime Thomas Chatelle, faisant notamment référence au sacre de l'Espagne à l'Euro 2024, dont il était l'un des tauliers. "Il est aussi le plus régulier et le plus complet", poursuit notre consultant.

Le trophée sera remis sur le coup de 22h30 à Paris.

Tous les nommés pour le Ballon d'Or