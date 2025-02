Sergio Ramos a retrouvé un club: l'Espagnol s'en va pour une destination exotique

Sans club depuis son départ du Séville FC, le défenseur espagnol Sergio Ramos, 38 ans, s'est engagé jeudi pour un an avec les Rayados de Monterrey, a annoncé le club mexicain.

La légende du Real Madrid va retrouver les terrains après près d'un an d'inactivité, rejoignant plusieurs anciens coéquipiers actuellement dans l'effectif du vice-champion de Liga MX, l'Argentin Lucas Ocampos et les Espagnols Sergio Canales et Oliver Torres.

Il portera le numéro 93, en référence à son but décisif marqué dans le temps additionnel de la finale de la Ligue des champions en 2014 contre l'Atlético Madrid.