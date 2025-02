Stupeur au Nigéria: un joueur professionnel perd la vie après une chute de trois étages dans un centre commercial

Les autorités locales ont récupéré des effets personnels lui appartenant, dont deux téléphones, un kit d’entraînement et des écouteurs. Les images de vidéosurveillance sont en cours d’analyse pour élucider les circonstances de cette chute tragique.

Le Vipers SC lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux : "Abubakar Lawal avait un grand cœur en or. Il se souciait vraiment des gens et faisait tout son possible pour les aider. Il nous manquera énormément". Une disparition brutale qui laisse un grand vide dans le monde du football africain.