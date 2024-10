"Tu m'as manqué de respect": l'incroyable anecdote d'Antonio Cassano avec Cristiano Ronaldo

Visiblement, Antonio Cassano et Cristiano Ronaldo ne sont pas faits pour être amis. Dans un podcast diffusé sur la chaîne The BSMT by Gianluca Gazzoli, l'ancien attaquant du Real Madrid est revenu sur un échange particulièrement tendu qu'il a eu avec le quintuple Ballon d'Or.

Il y a quelque temps, il avait d'abord déclaré : "Il ne sait pas jouer au football. Il peut marquer 3000 buts, je m'en fous. Higuain, Lewandowski, Benzema... eux ont joué au football. Ils savent jouer en équipe, mais Cristiano, quel est son objectif ? But, but, but".