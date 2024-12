"Tu seras viré demain": Pep Guardiola, charrié par les fans de Liverpool, répond avec un geste incroyable

"Tous les stades veulent me virer!", s'est amusé l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, après la défaite 2-0 dimanche à Liverpool, où il a été la cible de chants moqueurs. Le public d'Anfield a entonné "You're getting sacked in the morning" ("Tu seras licencié demain matin"), un classique des tribunes en Angleterre lorsqu'un entraîneur adverse est en difficulté.