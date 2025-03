Un gardien arrête un penalty grâce... au ramasseur de balles: pour le remercier, le portier lui fera un joli cadeau

Lors du match entre Cesena et la Salernitana, en Serie B italienne, Jonathan Klinsmann, fils de Jürgen Klinsmann, ancien joueur de la Mannschaft, a stoppé un penalty après avoir demandé l’avis d’un jeune ramasseur de balles.

Parfois, un bon conseil peut venir de n'importe qui... même d'un enfant de 11 ans ! Samedi dernier, lors d’un match de Serie B entre Cesena et la Salernitana, Jonathan Klinsmann a vécu une situation peu banale. À la 80e minute, alors qu’un penalty venait d’être accordé aux visiteurs, le gardien de Cesena s’est tourné vers un jeune ramasseur de balles nommé Ivan et lui a demandé : "D'après toi, il va tirer où ?". Sans hésiter, l'enfant a répondu : "À droite, et je suis sûr que tu vas l'arrêter".

Un arrêt décisif et une victoire précieuse

Jonathan Klinsmann a suivi ce conseil à la lettre... et a réussi à repousser la tentative d’Alberto Cerri, qui avait effectivement tiré sur la droite du portier. Un arrêt d’autant plus crucial que, trois minutes plus tard, Cesena ouvrait le score avant de s’imposer 2-0.