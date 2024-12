Un petit bisou puis un câlin: la réaction géniale de Dries Mertens après avoir reçu un compliment d'un journaliste

Le 16 décembre dernier, le Galatasaray de Dries Mertens s'est imposé contre Trabzonspor. Solide, Dries Mertens a encore inscrit un but et continue de régaler son club, qu'il a rejoint en août 2022. Régulièrement décisif, l'ancien Diable Rouge y est devenu un joueur très populaire, auprès des fans, de ses coéquipiers et des médias turcs.

La raison ? Au-delà de ses performances, sa personnalité fait l'unanimité. Après le match de lundi, le Belge a par exemple embrassé et fait un câlin à un journaliste. Ce dernier venait d'admettre "qu'il l'aimait beaucoup". Dans la foulée, Mertens a rigolé avant de faire un bisou et un petit câlin au journaliste en question, en guise de réponse à ce joli compliment.

À lire aussi En sauveur: Michy Batshuayi offre la victoire à Galatasaray à la toute dernière minute, Mertens également décisif

Dries Mertens ne changera jamais. Et c'est très bien comme ça.