En sauveur: Michy Batshuayi offre la victoire à Galatasaray à la toute dernière minute, Mertens également décisif

Dries Mertens et Michy Batshuayi ont tous deux marqué lors de la victoire 4-3 de Galatasaray sur Trabzonspor, lundi, lors de la 16e journée du championnat de Turquie.

Mertens a ouvert le score dès la 8e minute, marquant son quatrième but de la saison. L'ancien joueur de Naples a ensuite servi à Yunus Akgun le ballon du deuxième but (29e). Ozan Tufan (17e) avait entre-temps égalisé. Simon Banza (51e) et à nouveau Tufan (55e) ont alors renversé la situation en faveur des visiteurs.