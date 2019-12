Un supporter de l'AC Milan en poignarde un autre pour emporter le short d'un joueur

Un supporter de l'AC Milan a été poignardé après un match aux abords du stade de Bologne dimanche au cours d'une dispute pour savoir qui avait attrapé un short lancé par un joueur, selon la presse italienne.

Après l'avoir emporté 3-2, des joueurs rossoneri ont lancé maillots et shorts à leurs supporters en tribune pour les remercier d'être venus les encourager à l'extérieur. Un différend a éclaté entre deux fans milanais, qui s'est poursuivi à l'extérieur du stade Renato Dall'Ara. Et l'un des supporters impliqués a été poignardé au ventre et hospitalisé dans un état grave.

Selon la Gazzetta Dello Sport, le short d'un joueur était le sujet de la discorde entre la victime et l'agresseur. L'équipe milanaise occupe la 10e place de la Serie A après ce deuxième succès d'affilée.