Une fin de carrière infernale: le club d'Al-Hilal envisage de casser le contrat de Neymar

Neymar va-t-il aller au bout de son contrat avec Al-Hilal ? Rien n'est moins sûr. Selon des médias brésiliens, le club saoudien perdrait patience et envisagerait désormais de mettre fin au contrat de sa superstar.

"Il souffre d'une lésion musculaire. Je ne sais pas pendant combien de temps il ne pourra pas s'entraîner, deux semaines au minimum", a déclaré le technicien portugais à l'issue de la victoire de son équipe en Ligue des champions d'Asie contre l'équipe iranienne d'Esteghlal (3-0). Avec 7 apparitions et 4 phases décisives seulement depuis son arrivée, dont un but, Neymar se dessine comme un véritable échec sportif à Al-Hilal. Conscient de cela, le club envisage donc de rompre son contrat, qui expire en juin.

La fin de carrière de Neymar tourne au vinaigre. Gravement blessé au genou il y a un an, le Brésilien avait enfin fait son retour à la compétition il y a 15 jours. Mais ce week-end, c'est une autre blessure, moins sérieuse heureusement, qui est venu freiner sa course. Il devrait être absent "deux semaines au minimum", selon Jorge Jesus, l'entraîneur de son club saoudien d'Al-Hilal.

Au bord de la rupture

Plusieurs éléments pourraient convaincre Al-Hilal de franchir ce pas. D'abord, les restrictions du nombre de joueurs étrangers. Neymar en est un et sa place pourrait être convoitée dans l'effectif. Mais c'est surtout sa tendance à enchaîner les blessures qui inquiète et la formation saoudienne n'est pas certaine de vouloir prendre le risque de payer encore des fortunes à Neymar s'il ne peut plus évoluer au niveau espéré au départ.

La décision serait attendue pour le mois de janvier. Ce serait évidemment une fameuse tuile pour le joueur de 32 ans.