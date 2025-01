Une poussée inutile remplie de frustration: Openda exclu lors de la défaite de Leipzig à Stuttgart

Avec Ameen Al-Dakhil titulaire pour la première fois en Bundesliga (remplacé à la 62e), Stuttgart a battu Leipzig 2-1 dans un match comptant pour la 17e journée du championnat d'Allemagne.

Stuttgart.a payé cher une perte de balle au centre dont a profité Xavi Simons pour servir Benjamin Sesko dans la surface (10e, 0-1). Si le VFB a eu plus de possession de balle dans une première mi-temps équilibrée, Leipzig a généré plus de danger et une frappe d'Openda a heurté le poteau (17e).