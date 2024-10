Victor Boniface victime d'un accident de la route sans gravité, "Dieu a décidé que mon heure n'était pas venue"

"Dieu est le plus grand" et "Dieu a décidé que mon heure n'était pas venue", a commenté l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise dans une publication sur son compte Instagram, qu'il a illustrée avec deux photos et deux vidéos avant de la supprimer.

Sur l'une des photos, on voit Boniface avec le commentaire "Dieu est le plus grand". L'avant droit de sa voiture apparaît déchiqueté et le toit légèrement enfoncé sur une photo du procès-verbal établi par les secours de la région et sur une vidéo prise par le joueur, avec le commentaire "Dieu a dit que mon heure n'était pas venue". Sur une vidéo, on le voit avec la main gauche ensanglantée.