Dans la légende: le prestigieux record de Luka Modric avec le Real Madrid

Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, Luka Modric est aujourd'hui une véritable légende du Real Madrid. Hier soir, lors de la rencontre face au Celta Vigo (2-1), le Croate s'est offert un record.

À 39 ans et 40 jours, il est devenu le joueur le plus âgé à porter la tunique blanche. Il devance notamment un certain Ferenc Puskás, précédent détenteur du record.