Granit Xhaka a fait ses bagages "pour rester longtemps en Allemagne" avec la Suisse

Granit Xhaka, le capitaine de l'équipe de Suisse qui lance son Euro 2024 face à la Hongrie samedi à Cologne (15h00), a assuré vendredi en conférence de presse "avoir fait (ses) bagages pour rester le plus longtemps possible en Allemagne.

Auteur d'une saison quasi-parfaite avec Leverkusen, vainqueur du championnat sans perdre une rencontre, vainqueur de la Coupe d'Allemagne et finaliste de l'Europa League, Xhaka veut mettre tous ces succès au profit de la Nati. "Ce n'était pas une saison parfaite, puisqu'on a perdu en finale de l'Europa League. Mais le succès amène l'estime de soi et cela a été un plaisir de travailler là-bas chaque jour. C'est un nouveau défi qui commence demain, j'espère avec autant de succès."

"Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas parler de 'si' ou de 'mais'. J'ai fait mes bagages pour passer beaucoup de temps ici", a répondu le milieu du Bayer Leverkusen quand on lui demandait quelles étaient ses ambitions pour l'Euro.

La Suisse arrive pourtant en Allemagne sur la pointe des pieds. Elle sort de qualifications tout à fait moyennes (4 victoires, 5 nuls et une défaite) terminant deuxième de son groupe derrière la Roumanie. Ces mauvais résultats ont fait naître des tensions entre les cadres de l'équipe, comme Xhaka, et leur sélectionneur Murat Yakin, à qui ils reprochent un système de jeu pas assez clair.

Assis aux côtés de son entraîneur impassible, Xhaka, sans botter en touche, a remis les explications à plus tard. "Le système de jeu ne relève pas de mon sort", a-t-il dit. "On a la chance d'avoir un entraîneur à l'écoute, qui souhaite parler et s'entretenir avec nous. J'ai eu une bonne discussion avec lui, nous avons bu du vin et dîné ensemble. Chacun de nous est ambitieux et veut gagner. Le reste relève du passé".