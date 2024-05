Guardiola souhaite l'arrivée de Kompany au Bayern: "J'ai beaucoup d'estime pour lui"

Kompany a découvert le football allemand en 2006, après avoir quitté Anderlecht pour Hambourg. Il a joué deux saisons en Bundesliga avant de faire ses valises pour l'Angleterre et Manchester City, où il a joué pendant 11 ans et est devenu une légende. Vincent Kompany a ensuite endossé le rôle d'entraîneur-joueur à Anderlecht avant de prendre sa retraite et de devenir T1 à plein temps. Il a pris les rênes de Burnley en 2022 et a emmené les Clarets en Premier League, mais le club a été relégué cette saison.