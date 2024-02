Hugo Broos compte sur le collectif sud-africain pour vaincre le Nigeria

Hugo Broos et l'Afrique du Sud affrontent le Nigeria en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations mercredi à Bouaké en Côte d'Ivoire. Face à un des grands favoris de la compétition, l'entraîneur belge compte miser sur son collectif.

Vainqueur en 1996 et finaliste en 1998, l'Afrique du Sud n'a plus atteint le dernier carré de la CAN depuis 2000. Pour Broos, les Bafana Bafana doivent leur beau parcours à un collectif bien huilé.

"On n'a pas vraiment une star comme beaucoup d'équipes", a déclaré Broos mardi en conférence de presse. "C'est surtout le collectif qui fait que nous avons une bonne équipe. Tout le monde fait son boulot. C'est parfois plus important d'avoir ça que d'avoir quelques grands joueurs. À la fin, ce sont les onze qui doivent gagner, donc je préfère mon équipe."