Hugo Cuypers buteur dans la victoire de Chicago contre le Los Angeles Galaxy

Cuypers a permis à son équipe d'égaliser en première période (32e, 1-1) pour répondre au but d'ouverture de Riqui Puig sur penalty (7e, 0-1). À l'assist sur le but de l'ancien Gantois, Brian Gutierrez s'est mué en buteur en seconde période (61e, 2-1) pour offrir un troisième succès cette saison à Chicago, le premier depuis le 7 avril. Cuypers et ses équipiers occupent toujours la 14e et avant-dernière place de la Conférence Est avec 15 points.

Christian Benteke et DC United ont enchaîné un cinquième match de suite sans victoire en partageant face à Toronto (2-2). Les Canadiens ont pris deux buts d'avance en première période grâce à Derick Etienne (2e, 0-1) et Federico Bernardeschi (33e, 0-2). Theodore Ku-DiPietro a réduit l'écart à dix minutes du terme (79e, 1-2) alors que Benteke avait déjà rejoint le banc (61e). Toronto a ensuite été réduit à neuf avec les exclusions de Bernardeschi (87e) et Nickseon Gomis (90e+3) et Mateusz Klich a égalisé sur penalty (90e+5).