Igor Tudor est le nouvel entraîneur de la Lazio

Tudor, 45 ans, était libre depuis son départ de Marseille en juin 2023 après une seule saison.

L'ancien international croate va retrouver un championnat d'Italie qu'il connait bien pour y avoir fait une bonne partie de sa carrière de joueur, à la Juventus entre 1998 et 2007, et d'entraîneur avec l'Udinese (2018, 2019), la Juve (en tant qu'adjoint en 2020-21) et le Hellas Vérone (2021-22).