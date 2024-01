Ivan Perisic prêté à Hajduk Split par Tottenham

Le Croate, âgé de 34 ans, a été sérieusement blessé au genou au mois de septembre. Il avait joué six matches pour l'équipe d'Ange Postecoglou en début de saison.

L'ancien joueur de Roulers et du Club Bruges a rejoint Tottenham en juillet 2022 en provenance de l'Inter Milan, où son contrat expire cet été. Il a porté le maillot des Spurs lors de 50 rencontres, signant 1 but et 14 passes décisives.