Janice Cayman mise à l'honneur pour sa 150e cap en équipe nationale

Janice Cayman sera mise à l'honneur lors du match qui opposera les Red Flames au Danemark, à Saint-Trond vendredi (20h00) dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2025, a annoncé l'Union belge lundi. Si elle venait à avoir du temps de jeu, elle signerait sa 150e cap en sélection et rejoindrait Jan Vertonghen dans l'histoire du football belge.

Tine De Caigny, quant à elle, pourrait rentrer dans le club des joueuses et joueurs avec 100 caps à leur actif.

Le dernier match qualificatif pour la Belgique se déroulera en Espagne le 16 juillet prochain avec un match au sommet face aux championnes du monde (19h00).

Les Red Flames sont actuellement troisièmes du groupe A2 avec 4 points. L'Espagne, invaincue, est 1re (12pts), suivie par le Danemark (6pts). La République tchèque est 4e (1pt).

Les deux premières équipes du groupe sont qualifiées pour l'Euro 2025. Les nations terminant à la troisième et quatrième place affronteront d'abord l'un des cinq vainqueurs de groupe ou l'un des trois meilleurs deuxièmes issus de la ligue C. À l'issue d'un match aller-retour, les huit vainqueurs disputeront un deuxième match de playoffs où ils seront rejoints par six pays issus de la ligue B. Un tirage au sort déterminera l'adversaire.