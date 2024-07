Jason Lokilo quitte Hull City pour le CSKA Sofia

En juillet 2023, Lokilo avait signé un contrat de deux saisons, avec une option pour une année supplémentaire, avec Hull City. Mais en janvier 2024, les Tigers l'ont prêté à Vizela, club de D1 portugaise, où il a joué 11 matches, avec un but et une passe décisive à la clé.

Après avoir tourné le dos à Anderlecht fin 2014, l'attaquant a poursuivi sa formation à Crystal Palace, qui l'a envoyé au FC Lorient (2018-2019) et à Doncaster (2020-2021). De nouveau sans club, Lokilo est réapparu au Gornik Leczna, en Pologne. En un an, il a distillé six passes décisives et inscrit trois buts en 29 matches. En juillet 2022, il est passé au Sparta Rotterdam (8 matchs, 1 but), qui l'a envoyé à Istanbulspor, en Turquie, six mois plus tard (16 matchs, 4 buts).