Javier Aguirre redevient sélectionneur du Mexique

L'entraîneur Javier Aguirre a été nommé à nouveau sélectionneur du Mexique, qui espère se reprendre au Mondial 2026, qu'il coorganise avec les États-Unis et le Canada, après une dernière Copa America complètement ratée, a annoncé lundi la fédération mexicaine de football (FMF).

"Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de Javier Aguirre en tant que directeur technique de l'équipe nationale", s'est félicité dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux Duilio Davino, responsable de la FMF.

Aguirre, 65 ans, avait déjà entraîné le Mexique notamment lors des Coupes du Monde 2002 et 2010, en emmenant la sélection en huitièmes. Il a aussi dirigé l'Égypte et le Japon, ainsi que l'Atlético de Madrid et Majorque la saison dernière.