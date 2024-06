Jelle Coen devient le nouvel entraîneur des RSCA Futures

Coen, âgé de 40 ans, a d'abord acquis de l'expérience en tant qu'entraîneur des jeunes de Malines et n'est devenu entraîneur de Jong Genk que l'été dernier. Il a conduit les Limbourgeois à une dixième place en Challenger Pro League. À Anderlecht, il succédera au Néerlandais Marink Reedijk, qui n'a passé qu'une saison à Bruxelles.

"C'est un honneur de devenir entraîneur d'un club aussi important qu'Anderlecht", a déclaré le tout nouveau T1 des RSCA Futures. "Je suis impatient de travailler avec les talents de ce club. Je crois en un football dynamique et attrayant avec une organisation défensive solide et je veux également accorder une attention particulière au développement individuel et collectif de l'équipe."