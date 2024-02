Jon Dahl Tomasson est le nouveau sélectionneur de la Suède

Le Danois, 47 ans, succède à Janne Andersson, qui avait quitté son poste en novembre après avoir manqué la qualification à l'Euro en Alemagne (14 juin-14 juillet). La Suède avait terminé troisième du groupe F des qualifications, remporté par la Belgique.

L'ancien attaquant a remporté deux titres en Suède en tant qu'entraîneur de Malmö (2020 et 2021). Il a aussi dirigé l'Excelsior et Vitesse dans sa carrière. Son dernier poste a été à Blackburn Rovers. Il a quitté le club de D2 anglaise au début du mois. Tomasson a aussi été assistant au sein de l'équipe nationale danoise entre 2016 et 2019.