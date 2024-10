Jordan Torunarigha et Andri Gudjohnsen titulaires avec La Gantoise à Chelsea

Wouter Vrancken a effectué deux changements dans son onze de base pour le déplacement de La Gantoise à Chelsea pour la 1re journée de la phase de ligue de la Conference League jeudi. Jordan Torunarigha et Andri Gudjohnsen prennent la place de Zalan Vancsa et Max Dean par rapport au match de championnat contre Oud-Heverlee Louvain.

Torunarigha est titulaire au poste de latéral gauche dans la défense à quatre aux côtés du capitaine Stefan Mitrovic, Tsuyoshi Watanabe et Hugo Gambor. Mathias Delorge et Atsuki Ito joueront en pare-chocs devant la défense et Franck Surdez sera la pointe la plus offensive du triangle. Archie Brown, à gauche, et Noah Fadiga, à droite, sont alignés sur les flancs en soutien de Gudjohnsen.

Du côté de Chelsea, pas de Roméo Lavia, qui ne figure pas dans la sélection pour la Conference League, mais bien Joao Felix, Christopher Nkunku ou encore Mykhailo Mudryk.