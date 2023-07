Jordy Croux buteur dans la victoire du Cerezo Osaka contre le PSG

Le club japonais du Cerezo Osaka a décroché une victoire de prestige en s'imposant 3-2 contre le Paris Saint-Germain vendredi en match de préparation au Japon. Osaka a notamment pu compter sur un but de Jordy Croux.

Après le but d'ouverture d'Hugo Ekitike pour le PSG (17e), Croux a permis à Osaka d'égaliser. L'ancien joueur de Genk et d'Oud-Heverlee Louvain a profité d'une mésentente entre Danilo Pereira et Milan Skriniar pour égaliser (22e).

Remplacé au repos, Croux a vu Vitinha redonner l'avance aux Parisiens (49e) mais Sota Kitano (67e) et Shinji Kagawa (79e), passé par Dortmund, Manchester United et Saint-Trond, ont offert la victoire à Osaka.