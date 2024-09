Kabasele et Openda buteurs, Bornauw partage, Dimata s'impose

En Serie A, l'Udinese et Christian Kabasele accueillaient l'Inter Milan pour la 6e journée de championnat, dans une rencontre qui a souri aux visiteurs (2-3), samedi. Titulaire, Kabasele a inscrit le premier but des siens.

Benjamin Sesko a inscrit les deux premiers buts du match (10e, 15e) sur des passes décisives d'Openda puis de David Raum. Par la suite, Jeffrey Gouweleeuw a raté un penalty pour Augsbourg (27e), puis Openda (46e) et Xavi Simons (57e) ont creusé le trou en deuxième période.

Wolfsburg et Stuttgart se sont quittées dos à dos sur le score de 2-2. Jonas (20e) et l'ancien Unioniste Mohamed Amoura (68e) ont inscrit les buts locaux, Enzo Millot (32e) et Deniz Undav (90e+7), lui aussi passé par Saint-Gilles, le faisant pour les visiteurs. Pour les Loups, Sebastiaan Bornauw était titulaire et a joué toute la rencontre. Aster Vranckx est monté à la 80e. Ameen Al-Dakhil, toujours blessé, n'était pas sur la feuille de match du côté de Stuttgart.

En Turquie, Samsunspor recevait Göztepe pour la septième journée de Super Lig. Landry Dimata a passé presque toute la rencontre sur le banc lors de la victoire 4-3 des siens, ne montant qu'à la 90e+4.