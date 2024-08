Killian Sardella prolonge jusqu'en 2028 à Anderlecht

"Il y a eu beaucoup de moments la saison dernière qui m'ont poussé à rester au RSC Anderlecht", a indiqué Sardella dans le communiqué du club. "La joie que j'ai ressentie lors de mon premier but, mais aussi mon retour de blessure où mon nom a été scandé par tout le stade. Autant de moments qui ont renforcé les liens avec le club et les supporters. Je sens que j'ai encore beaucoup à donner au club, je suis donc très heureux et fier de prolonger mon séjour ici."

Le CEO Sports Jesper Fredberg a souligné que Sardella "a fait de grands progrès, en particulier la saison dernière. Physiquement et techniquement, il nous convient parfaitement, mais il a également progressé et montré beaucoup de caractère la saison passée. Nous pensons qu'il y a encore plus de potentiel à exploiter, et nous sommes donc impatients de le voir franchir les prochaines étapes."