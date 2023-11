Koni De Winter fait son retour pour le match contre l'Espagne et Kana remplace Stroeykens

Gill Swerts a réintégré Koni De Winter dans son onze de base pour le 5e match de la campagne qualificative de l'équipe nationale U21 pour l'Euro 2025, contre l'Espagne, à 20h00 à Louvain. Indisponible lors de la rencontre perdue face à l'Écosse (0-2) vendredi dernier, le capitaine dirigera une équipe aux accents légèrement plus défensifs puisque Marco Kana prendra la place de Mario Stroeykens.

Le milieu de terrain change de visage par rapport au match contre l'Écosse puisque Arne Engels (Augsbourg) sera accompagné de Marco Kana (Courtrai) pour protéger la défense. Eliot Matazo (Monaco) sera quant à lui positionné plus haut, orphelin de Stroeykens (Anderlecht).

C'est l'habituel Maarten Vandevoordt (Genk) qui défendra les buts des Diablotins. La charnière centrale sera composée de Jorne Spileers (Club de Bruges) et de De Winter (Genoa), qui récupère sa place aux dépens de Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise). Killian Sardella (Anderlecht) à gauche et Hugo Siquet (Cercle de Bruges) à droite sont confirmés en tant que latéraux.

Le trio offensif connait également un changement par rapport à la rencontre contre l'Écosse. Yussuf Sylla (Charleroi) sera aux avant-postes avec Malick Fofana (La Gantoise) sur le côté droit, mais c'est Luca Oyen (Genk) qui arpentera le flanc gauche plutôt que Kazeem Olaigbe (Cercle de Bruges).

Battue par l'Écosse vendredi, la Belgique occupe actuellement la 3e place du groupe B avec 9 points. Une Espagne au bilan parfait (4 victoires, 13 buts encaissés et 0 concédé) est en tête devant l'Écosse qui compte le même total que les Diablotins et reçoit la Hongrie (6 points). Le Kazakhstan (3 points) et Malte (0 point) referment la marche.

La composition: Vandevoordt; Siquet, Spileers, De Winter (cap.), Sardella; Kana, Engels, Matazo; Fofana, Sylla, Oyen.