Kristoffer Olsson rentre chez lui six mois après sa maladie cérébrale

Le milieu de terrain suédois Kristoffer Olsson, hospitalisé en février à cause d'une rare maladie inflammatoire des vaisseaux cérébraux, est rentré chez lui après six mois de traitement, a annoncé l'ancien joueur d'Anderlecht sur Instagram lundi soir.

Le 20 février, le joueur du club danois FC Midtjylland avait perdu connaissance à son domicile avant d'être transféré à l'hôpital universitaire d'Aarhus où il avait été placé sous respirateur. Un mois plus tard, il avait été admis dans un centre de rééducation.

Les tests ont montré qu'il a souffert de plusieurs caillots sanguins dans le cerveau qui lui ont fait perdre la parole et ses fonctions motrices. "Six mois plus tard, je suis de retour à la maison", a-t-il écrit sur Instagram en légende d'une photo le montrant debout avec des valises.