Kylian Mbappé ménagé pour "privilégier l'intérêt du joueur", explique Deschamps

"Le postulat de départ, c'est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales divergent forcément à un moment, et il ne faut pas oublier que l'employeur c'est le club, pas la fédération", a expliqué le sélectionneur sur le site de la Fédération française de football FFF.

"Le plus important c'est l'intérêt du joueur, je sais très bien qu'il ne va pas aller contre son club, il n'a pas envie d'aller contre la sélection non plus", a détaillé Deschamps, qui, "après discussion", a préféré "privilégier l'intérêt du joueur sans le mettre en difficulté".