La Belgique, accrochée 1-1 par l'Ecosse, recule au 3e rang avant la dernière journée

Les Red Flames comptent 8 points et occupent la troisième place du groupe à une longueur des Pays-Bas et de l'Angleterre. La première place du groupe, synonyme de qualification pour le Final Four, se jouera donc mardi prochain lors du derby des plats pays à Tilburg. Pour se qualifier, la Belgique devra gagner et espérer que l'Angleterre ne batte pas l'Ecosse, dernière avec 2 unités.

Parfaitement servie depuis l'aile sur une passe tendue de Tessa Wullaert, Marie Detruyer envoyait une frappe imparable pour la gardienne écossaise et permettait aux Flames d'ouvrir le score à la demi-heure de jeu (31e, 1-0).